Duidelijkheid over Wout van Aert in Dauphiné: "Dat is de bedoeling niet"

Wout van Aert werkt op hoogtestage toe naar de Ronde van Frankrijk. De Dauphiné wordt alvast de grote test.

De hoogtestage van Jumbo Visma verloopt uitstekend. In vergelijking met vorig jaar staat de ploeg ook heel veel verder. Voor Wout van Aert wordt de Dauphiné die op 5 juni start een grote test.

“De precieze rolverdeling van de Dauphiné hebben we nog niet besproken. Als er voor Wout iets te rapen valt, zullen we dat niet laten liggen, maar het is geen hoofddoel”, zegt Mathieu Heijboer, Performance Manager van Jumbo Visma.

“We rijden de Dauphiné in functie van de Tour. Ons uitgangspunt is dat we er beter willen uitkomen dan dat we er in gaan. Het is niet de bedoeling om daar energie te verspillen, die we dan tekortkomen in de Tour.”

Een klassement rijden in de Dauphiné is voor Van Aert dus niet het doel. Of Roglic en Vingegaard in de Dauphiné starten is zelfs nog niet beslist.