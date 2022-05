Valerio Piva na opgave Biniam Girmay door kurkincident: "Waarom staat die fles prosecco gewoon niet open?"

Bij Intermarché-Wanty-Gobert moeten ze het in de Giro vanaf de 11e rit zonder Biniam Girmay doen. Ploegleider Valerio Piva vindt dat de podiumceremonie moet aangepast worden. "Waarom staat die fles prosecco gewoon niet open op het podium?" vroeg hij zich af bij Sporza.

De Giro gaat vanaf rit 11 verder zonder Biniam Girmay na zijn opgave, omdat hij een kurk in zijn oog kreeg. Ploegleider bij Intermarché-Wanty-Gobert Valerio Piva vindt dat de podiumceremonie moet aangepast worden. "Die fles kan op het podium al open staan", zegt Piva aan Sporza. "Waarom kan dat niet? In de Formule 1 is dat wel zo. 5 minuten daarvoor waren we in extase. Ongelooflijk. En dan volgde dat drama."

"De opgave van Girmay is wel heel jammer", gaat Piva verder. "Hij kon zeker voor het puntenklassement gaan. En hij maakte ook kans om opnieuw een etappe te winnen."

Hoe het nu verder moet mij Girmay, weet de ploeg nog niet. "Het belangrijkste is dat hij eerst herstelt", zegt Piva. "Daarna zal hij zijn programma afwerken zoals voorzien, met enkel koersen in België. De Tour zal hij in principe niet rijden. Daarna volgt zijn volgende grote doel: het WK."