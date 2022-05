Verbaasde Alberto Dainese na zege: "Normaal ging ik niet meesprinten"

Alberto Dainese heeft de 11e rit van de Giro gewonnen. Normaal ging hij niet meesprinten, zei hij achteraf.

Het was een spannende massasprint in Reggio Emilia. Fernando Gaviria leek lange tijd te winnen, maar in de laatste meters ging Alberto Dainese er nog over en hij werd zo de 1e Italiaan die in deze Giro een etappe won. "Het is ongelooflijk dat ik een rit in de ronde van mijn eigen land win", zei Dainese achteraf. "Ik ben er heel blij mee."

"Normaal ging ik niet meesprinten", verraste Dainese achteraf. "Cees Bol was het plan, maar op het einde zei hij dat hij zich niet zo goed voelde. Dus ging ik maar meesprinten. Ik vond nog het gaatje om voorbij Gaviria te gaan. Ook is het geweldig dat iemand als Romain Bardet die 3e in het klassement staat, mee in de lead-out zat. Dat zegt veel over onze teamsfeer."