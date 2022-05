Fernando Gaviria werd net geklopt in 11e Girorit: "Een mooie zege van Alberto Dainese"

In de massasprint op het einde van de 11e rit naar Reggio Emilia leek Fernando Gaviria de overwinning te pakken, maar in de laatste meters sprintte Alberto Dainese hem nog voorbij.

"Het was rugwind", zei Gaviria. "Dus ik startte mijn sprint sneller dan gewoonlijk, maar Dainese kwam er nog over. Hij won op een mooie manier. Dus dat is goed gedaan van hem. De 2e plaats was niet het resultaat dat ik in gedachten had, maar Dainese was sneller in de sprint. Dus ik moet dat aanvaarden."

"Ik ben erop gebrand om nog eerste rit te winnen in deze Giro", ging hij verder. "De vorm is er en de benen voelen goed aan."

💬 @FndoGaviria : "Second wasn't the result we wanted but we have to accept it. There was a tailwind so we went a bit earlier than usual but Dainese took a good win so well done to him."



