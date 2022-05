Wilco Kelderman maakt grote sprong in het klassement en komt in de buurt van de top 10

Wilco Kelderman heeft tijdens de 12e rit naar Genua een grote sprong gemaakt in het klassement en komt in de buurt van de top 10.

In de vroege vlucht was Wilco Kelderman de best geplaatste. Hij stond na 11 ritten op iets meer dan 11 minuten van leider Juan Pedro Lopez. Dat was goed voor een 23e plaats. Na de etappe staat Kelderman op de 13 plaats en op 2'51" van de roze trui. Hij staat op 1'29 van een 10e plaats.

"Het was vandaag de bedoeling om in de vroege vlucht te zitten", zei Kelderman. "Ik wou voor de ritzege gaan, maar was een beetje verrast dat ze zo vroeg begonnen aan te vallen. Daarna zijn we te laat begonnen met de achtervolging. Uiteindelijk konden we enkel nog rijden voor de 4e plaats, maar ik heb veel tijd goed gemaakt in het klassement, waardoor ik nu 13e sta."