🎥 Bekijk de trieste aftocht van Romain Bardet in de Giro

Het belangrijkste nieuws van de dag uit de Giro is de trieste aftocht van Romain Bardet. De renner die op basis van de stand nog mocht dromen van het podium, heeft de koers verlaten.

Een zieke Romain Bardet was wellicht tegen beter weten in nog van start gegaan in de dertiende etappe. Het mag duidelijk zijn dat hij zich niet goed voelde: helemaal uitgeblust moest hij afstappen en in de ploegwagen plaatsnemen. De beelden hieronder werden vastgelegd door Bradley Wiggins.

Van in de ploegwagen zal het dan wellicht zo snel mogelijk naar het hotel gegaan zijn of naar een plek waar de renner nog eens onderzocht kon worden. Al heeft de Fransman vermoedelijk vooral nood aan rust. Ziek worden tijdens een grote ronde is de vrees van elke klassementsman. Zijn opgave is zonde, want na 12 etappes stond hij nog mooi vierde in het algemeen klassement.

Bovenstaande filmpjes worden u aangeboden door Discovery+

https://www.discoveryplus.com/nl/sport/cycling?utm_campaign=NL-EU-D1-DIS-C11-PR-CAM-AW-W-Cycling-Giro-220421-NA&utm_medium=referral&utm_source=pr.com&utm_content=text-paid-prcom-id1