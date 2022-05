Arnaud Démare looft exceptioneel ploegwerk na derde ritzege in Giro en betreurt opgave van Bardet

Een Giro-dag met gemengde gevoelens voor de Fransen: Bardet moest opgeven, maar Démare kon nog maar eens winnen. Voor de derde maal.

Het Groupama-FDJ van Arnaud Démare moest diep gaan om de kopgroep nog terug te grijpen. "Het is een ongelooflijke dag. De vluchters hebben goed weerstand geboden. De jongens hebben het super gedaan. We hebben sterk gereden. Ik ben stilaan beginnen denken aan sprint. Ik zat dood, ik heb een mooie overwinning behaald. Het was collectief een exceptionele prestatie."

OP 1 RITZEGE VAN BILAN UIT 2020

Het begint stilaan te lijken op de Giro van 2020. In dat jaar was de sprinter goed voor vier ritzeges én de puntentrui. Ook momenteel is Démare leider in het puntenklassement en heeft hij al drie ritzeges beet. "Toen ik naar de Giro kwam, zei ik dat ik droomde van één ritoverwinning. Als die binnen was, kon je beginnen dromen van een Giro zoals die van 2020."

De winnaar in Cuneo kwam ook nog even terug op het uit de koers stappen van Bardet, die bij het begin van de dag nochtans vierde stond in het klassement. "Het is ontgoochelend voor hem. Hij is een Fransman die voor de overwinning ging in de Giro. Als je alles gedaan hebt om je voor te bereiden op een grote ronde, is het jammer dat je moet opgeven."