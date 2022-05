Gilbert berust: "Elk jaar twee fenomenen bij" en "Oude renners sneller in remmen, enkel hij is immuun"

Philippe Gilbert is aan zijn afscheidstoernee bezig. Hij moet steeds meer opboksen tegen de jeugd. "Je kan het de jeugd niet kwalijk nemen dat ze jong zijn."

“Vroeger had je om de tien jaar eens een fenomeen, nu komen er elk jaar twee bij”, aldus Philippe Gilbert in Het Nieuwsblad over de opkomst van heel veel nieuwkomers op het hoogste niveau.

“Voor mij wordt het steeds moeilijker om op te boksen tegen de jeugd. Ik doe mijn best om nog mee te kunnen.”

Druk

“Je kan de jeugd ook niet kwalijk nemen dat ze jong zijn. Ik was ook zo. Je durft niet meer stoppen om te plassen, er is soms te veel druk.”

“Als jonge gast kom je ook niet aan je remmen. Als oudere renner knijp je daar iets sneller in. Enkel Valverde is daar immuun voor.”