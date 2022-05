🎥 Winnaar Simon Yates toch teleurgesteld: "Ik kwam naar de Giro om die te winnen"

Bora-Hansgrohe maakte de 14e rit naar Turijn hard, maar Simon Yates kon winnen. "Het plan was nochtans om mee te gaan met de vroege vlucht", zei hij achteraf. "Maar na enkele onsuccesvolle pogingen moest ik van tactiek veranderen. Gelukkig reed Bora-Hansgrohe vol. En ik deed vanaf dat punt alleen maar mijn best."

In de rit naar de Blockhaus verloor Yates minuten. "Ik ben daarover nog steeds ontgoocheld", ging hij verder. "Ik kwam naar de Giro om die te winnen. Na de Blockhaus was mijn klassement weg." Na 14 ritten staat hij 17e op bijna 19 minuten.

"In deze rit voelden de benen goed aan", zei Yates. "Ik hoop dat ze in de slotweek even goed gaan voelen. In deze rit was het ook een enorme inspanning voor iedereen. Dat zie je ook aan de tijdsverschillen. En als de hitte hier zo blijft aanhouden, zal het nog een zware slotweek worden."

🎤 @SimonYatess: "There's one week to go but today was a big effort. I don't know if I have something left for the last week."



