Bora-Hansgrohe maakt de koers hard, maar Simon Yates wint, Richard Carapaz is de nieuwe leider

Simon Yates heeft de 14e rit in de Giro gewonnen. Op weg naar Turijn maakte Bora-Hansgrohe de koers hard, maar Yates kon solo winnen. Richard Carapaz is de nieuwe leider.

De 14e rit in de Ronde van Italië vertrok in Santena voor een tocht van bijna 150 km in en rond Turijn. Eerst was er een aanloop en dan waren er 2 lokale ronden van ruim 35 km. Onderweg ging het heel de tijd op en af met 5 officiële beklimmingen.

Het duurde meer dan een uur voordat een kopgroep kon wegrijden. Uiteindelijk reed een groep van 12 renners weg met daarbij Sylvain Moniquet. De voorsprong bleef beperkt. In het peloton sleurde Bora-Hansgrohe aan de kop. Achteraan stond de deur helemaal open.

ALLES UIT ELKAAR

De kopgroep was er al snel aan voor de moeite. Er ontstond een nieuwe kopgroep van 12 renners onder het tempo van Bora-Hansgrohe. Uit de top van het klassement ontbraken enkel Guillaume Martin en Alejandro Valverde ontbraken. Na het beukwerk van Wilco Kelderman kwam er een nieuwe versnelling. Joao Almeida, Simon Yates en Pello Bilbao moesten lossen.

Dan kwam er een versnelling van Richard Carapaz. Enkel Vincenzo Nibali, Jai Hindley, Juan Pedro Lopez en in 2e instantie ook Mikel Landa konden volgen. Nadien kwamen nog anderen opnieuw aansluiten. Enkele kilometers verder viel Carapaz opnieuw aan. Deze keer kon niemand volgen. Lopez begon te kraken in de achtervolgende groep.

Op de laatste beklimming van de dag konden Nibali, Hindley en Yates de oversteek naar Carapaz maken. Nadien was er nog de Parco Mobile, waar Yates aanviel. Hij kwam solo over de streep. Hindley sprintte naar een 2e plaats. Carapaz werd 3e en Nibali 4e. Carapaz is ook de nieuwe leider.