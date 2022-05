Giulio Ciccone wint zware bergrit naar Cogne

Giulio Ciccone heeft de 15e rit naar Cogne gewonnen. Hij was de sterkste uit de vroege vlucht en kwam solo aan. De klassementsrenners namen een snipperdag.

De 15e rit vertrok weer aan een hoog tempo. Al was er meteen opschudding door een val. Er waren vele pogingen om in de vroege vlucht te zitten. Onder meer Harm Vanhoucke, Sylvain Moniquet en Mauri Vansevenant probeerden het, maar de vluchters werden telkens weer gegrepen.

Uiteindelijk kon enkele kilometers voor de voet van de Pila-Les Fleurs een groep van 27 renners wegrijden. Daarbij zaten Dries De Bondt, Mathieu van der Poel, Bauke Mollema, Giulio Ciccone, Koen Bouwman, Hugh Carty en Ivan Sosa. Met Rui Costa en Davide Formolo had UAE 2 renners mee voorin. Ook Bahrain-Victorious was mee met Santiago Buitrago.

GEEN VERANDERINGEN IN HET KLASSEMENT

Op de Pila-Les Fleurs kwam Bouwman als 1e boven. Daarmee deed hij een goede zaak in het bergklassement. Op de Verrogne versnelden Ciccone, Buitrago, Carthy en Antonio Pedrero. In de afzink kwamen Costa en Martijn Tusveld aansluiten.

Op de slotklim naar Cogne vielen Ciccone en Carthy aan. Even later liet Ciccone Carthy, die door Buitrago werd bijgehaald, achter. In het peloton controleerde INEOS Grenadiers het tempo. Ciccone had al snel een ruime voorsprong en won solo. Buitrago liet Carthy nog achter en werd 2e. De klassementsrenners kwamen in groep aan. Er verandert dus niets in het klassement.