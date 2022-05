🎥 Roze trui Richard Carapaz valt kort na de start van rit 15

Richard Carapaz is bij zijn 1e kilometers in de roze trui ten val gekomen. Dat was kort na de start en zonder al te veel erg kon hij verder.

Even opschudding kort na de start van de 15e Girorit naar Cogni. Er was een valpartij achteraan het peloton. Er was geen grote erg, maar er waren wel enkele grote namen bij betrokken. Richard Carapaz lag in het gras. Ook de ritwinnaar van een dag eerder, Simon Yates, en de 4e in het klassement Mikel Landa waren erbij betrokken. Beelden van de valpartij (opgelet: het kan even duren voordat de video volledig geladen is): Bron: Discovery+