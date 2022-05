PREVIEW: Nog een laatste bergrit voordat de loodzware slotweek begint

De 2e week in de Giro zit er bijna op, maar eerst is er nog een bergrit. Daarna kan het peloton de rustdag in om zo aan de loodzware slotweek te beginnen.

De slotweek in de Giro oogt loodzwaar met heel wat klimwerk, maar voordat de renners daaraan moeten beginnen is eerst nog een bergrit aan het einde van de 2e week. Die bergrit is ook zeker niet te onderschatten.

De start is in Rivarolo Canavese. Vanaf daar gaat het gestaag bergop in noordelijke richting om uiteindelijk in de regio van Aosta de ene klim na de andere aan te doen. Eerst is er de Pila-Les Fleurs (12,3 km aan 6,9%). Dan volgt Verrogne (13,8 km aan 7,1%). De aankomst is op een berg voorzien. De beklimming naar Cogne is 22,4 km lang en stijgt gemiddeld aan 4,3%. Op het einde vlakt de klim af.

Met bijna 4000 hoogtemeters die over 177 km verspreid zijn, is deze 15e rit een belangrijke afspraak voor de klassementsrenners. Door de aard van de slotklim zal het zaak zijn om vooral in de 1e kilometers van die klim of op bekimmingen ervoor nauwelijks tijd te verliezen.