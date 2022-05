Tom Dumoulin na zijn opgave in de Giro: "Ik was leeg en op"

Tom Dumoulin moest opgeven in de 14e rit van de Giro. Achteraf liet hij via zijn ploeg weten dat hij "leeg en op was".

Eerder in de 2e week had Tom Dumoulin al last van zijn rug. De fysieke klachten bleven en uiteindelijk moest hij in de 14e rit opgeven. "De tank is leeg", liet Dumoulin achteraf weten via zijn ploeg. "Ik kan ook geen vermogen trappen zonder dat het pijn doet. De vorm is er gewoonweg niet en ik weet niet hoe dat komt."

Tijdens de Giro begon Dumoulin na een tijd door te hebben dat hij niet in staat was om het beste van zichzelf te geven. "Ik merkte dat ik niet de beste benen had", ging Dumoulin verder. "Maar ik wou absoluut deze Giro uitrijden om zo de nodige wedstrijdkilometers in de benen te hebben. Ik pepte mezelf iedere dag op om er het beste van te maken, maar dat lukt niet. Het lichaam is op dit moment op."