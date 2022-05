Mathieu van der Poel speelt opnieuw met vuur: na het ketchupincident is er ook het ananasincident

Mathieu van der Poel maakt zich niet altijd even populair in Italië. Toch niet op culinair vlak.

In Italië hebben ze zo hun culinaire regels, maar Mathieu van der Poel neemt het daar niet zo nauw mee. Eerder deze Giro bleek al dat hij fan is van ketchup op pasta, wat not done is in Italië.

How to destroy your good name in one single move! https://t.co/qTtHg9Cegc — Matteo Trentin (@MATTEOTRENTIN) May 7, 2022

Gisterenavond deed van der Poel daar nog een schepje bovenop. Hij is fan van ananas op een pizza. Ook dat is not done in Italië.