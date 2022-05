Nummer 2 Jai Hindley gaat de slotweek in: "Elke seconde telt vanaf nu"

Jai Hindley staat 2e in het algemeen klassement van de Giro en wil de 1e Australiër op de erelijst ooit worden. "Vanaf nu telt elke seconde", zei hij.

Nog 1 week en de Giro van 2022 zit erop. Achter leider Richard Carapaz staat Jai Hindley op 7 seconden. Hindley wil de 1e Australiër ooit worden die de Giro wint.

De rit van dinsdag naar Aprica staat bij Hindley alvast aangestipt. "Het wordt epic", zei hij op de persconferentie tijdens de rustdag. "Het wordt een zeer harde rit. Na een rustdag is het ook altijd interessant. Door het parcours kunnen er ook interessante dingen gebeuren. Je kan tijd winnen, maar ook verliezen. Naar de rest van de week kijk ik ook uit. Vanaf nu telt elke seconde."

Ook kwam Hindley nog eens terug op de etappe naar Turijn die zijn ploeg Bora-Hansgrohe hard maakte: "De renners die half maart Milaan-Turijn reden, hebben daarna nog eens de finale van de Girorit verkent. We hadden daardoor een plan en namen die rit in handen. Het was zo'n moment om tijd terug te pakken in de Giro en ik ben blij dat het ons gelukt was."