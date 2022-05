🎥 BEKIJK: Jan Hirt komt solo aan, fotofinish tussen Jai Hindley en Richard Carapaz

Jan Hirt heeft solo de 16e etappe in de Giro gewonnen. Na hem kwamen de favorieten sprintend aan. Al moest daar een fotofinish aan te pas komen.

Aprica was de aankomstplaats van de 16e etappe in de Giro. Jan Hirt kwam solo aan. Enkele seconden later volgde Thymen Arensman. Tussen de favorieten was er nog een stevige sprint. Na een fotofinish bleek dat Jai Hindley 3e was en Richard Carapaz 4e. Mikel Landa kwam in dezelfde tijd aan. De andere favorieten volgden later pas.

Beelden van de finish in Aprica (opgelet: het kan even duren tot de video volledig geladen is):

Bron: Discovery+