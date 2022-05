Démare, Nederlander Bouwman en Almeida leiden: met deze nevenklassementen vat laatste Giro-week aan

In de nevenklassementen staan Démare, Bouwman en Almeida er in de Giro goed voor. Bij het begin van de laatste koersweek nemen we ook deze klassementen onder de loep.

De strijd om het roze gaat nu helemaal losbarsten en Carapaz zal er alles aan doen om zijn leiderstrui te verdedigen en de eindzege op zak te steken. Maar ook de andere klassementen in de Giro zijn meer dan de moeite waard. Démare zit stevig in de puntentrui en Almeida zal in principe de beste jongere worden. In het bergklassement daarentegen kan er nog héél veel gebeuren. Een stand van zaken na 15 ritten. PUNTENKLASSEMENT 1. Arnaud Démare 238 punten

2. Mark Cavendish 121 punten

3. Fernando Gaviria 117 punten

4. Mathieu van der Poel 91 punten

5. Alberto Dainese 81 punten BERGKLASSEMENT 1. Koen Bouwman 109 punten

2. Diego Rosa 92 punten

3.. Jay Hindley 62 punten

4. Giulio Ciccone 58 punten

5. Richard Carapaz 56 punten JONGERENKLASSEMENT 1. João Almeida

2. Juan Pedro López 3'34"

3. Thymen Arensman 11'17"

4. Santiago Buitrago 15'50"

5. Pavel Sivakov 25'07"