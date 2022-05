Meteen weer raak: Remco Evenepoel wint de 1e rit in de Ronde van Noorwegen

Remco Evenepoel heeft de 1e rit van de Ronde van Noorwegen gewonnen. Bij zijn terugkeer was hij de sterkste op een steile slotklim.

De 1e etappe in de Ronde van Noorwegen vertrok in Bergen voor een tocht van 174 km langs verschilldende fjorden naar Voss. Op weg naar Voss waren er 2 klimmen van 2e categorie en de aankomst in Voss lag zelf ook op een klim van 2e categorie, een klim van 2 km aan 8,4% met stroken tot 14%.

Na 20 km vertrok de vroege vlucht. Onder de 6 renners zat er met Jens Reynders ook een Belg bij. Ze kregen maximaal 5 minuten. Hun voorsprong verkleinde geleidelijk. Op enkele kilometers van de slotklim werden ze weer gegrepen.

Op de slotklim viel Tao Geoghan Hart op enkele 100'en meters van de streep aan, maar Remco Evenepoel kwam er nog over en won voor Tobias Halland Johannessen. Evenepoel is ook de 1e leider.