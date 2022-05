Hoofdrol voor Van der Poel in bergrit maar Colombiaan triomfeert, Almeida verliest tijd in het klassement

Wat een strijd in de bergrit naar Lavarone. Met Van der Poel in de hoofdrol zowaar, maar de Colombiaan van Bahrein die in de vlucht zat, maakte het knap af. Almeida is de verliezer van de dag.

Door een samensmelting vertrok een kopgroep van 23 man, met daarbij onder meer Mathieu van der Poel, een trio van Jumbo-Visma en Mauri Vansevenant. Bergop vond er uiteraard een uitdunning plaats. Op een tussenstuk ging Van der Poel er vandoor. Martin, Covi en Gall maakten wel de sprong tot bij de Nederlandse ex-leider. Later sloten ook Carthy, Hirt, Buitrago, Bouwman en Leemreize ook nog aan.

Bouwman deed gouden zaken op de beklimmingen in het bergklassement: zijn bergtrui moet de renner van Jumbo-Visma wellicht niet meer afgeven. Toch ook wel imponerend hoe goed Van der Poel bergop reed in een echte bergrit. Ook dalen kon hij als de beste van de mannen vooraan. De enige die dat evengoed deed, was Gijs Leemreize.

BUITRAGO EN LEEMREIZE OP EN OVER VDP

In de eerste kilometers van de Monterovere knalde Van der Poel weer op zijn eentje weg. VDP als winnaar van een bergrit in een grote ronde? Daarvoor was de slotklim net iets te zwaar. Leemreize kwam nog terug en ging erop en erover. Buitrago deed later hetzelfde en deed dit ook nog eens bij Leemreize in de laatste honderden meters van de klim.

Ondertussen zaten de klassementsmannen natuurlijk ook niet stil. Almeida kreeg het moeilijk en zou een slechte zaak doen. Het zette Landa ook toe tot een bescheiden aanval, maar de andere concurrenten kraakten niet. Landa zou wel in de top drie duiken in het klassement door het tijdsverlies van Almeida.

LANDA VOORBIJ ALMEIDA IN KLASSEMENT

Buitrago gaf in de afdaling geen krimp en bezorgde Bahrein Victorious met zijn solo een prachtige triomf. Leemreize was een erg verdienstelijke tweede. Een dichte ereplaats was voor Van der Poel niet meer weggelegd. Hirt spurtte voor Carthy nog naar plek 3. Carapaz, Hindley en Landa vormen nu de top 3 in deze Giro.