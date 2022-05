Een dag na zijn overwinning in Aprica eindigt Jan Hirt in Lavarone 3e

Jan Hirt is in de Girorit naar Lavarone 3e geëindigd. Daarmee eindigde hij 2 dagen na elkaar op het podium.

In Aprica reed Jan Hirt naar zijn mooiste zege in zijn carrière. Een dag later zat hij opnieuw in de vroege vlucht. Hij zat opnieuw in de vroege vlucht. Uiteindelijk was Santiago Buitrago de sterkste vluchter en sprintte Hirt naar een 3e plaats.

"Ik zag een grote groep met concurrenten voor het klassement op de beklimming net na de start vertrekken", liet hij via zijn ploeg weten. "Met de hulp van Rein Taaramäe kon ik meeglippen. We kregen een mooie voorsprong en daardoor kon ik me verbeteren in het klassement."

"Vooral voor het klassement heb ik veel energie gegeven om zo onze voorsprong proberen te behouden", ging Hirt verder. "Daardoor kon ik niet meestrijden voor de ritzege." Uiteindelijk werd Hirt 3e. "Ik ben daar gelukkig mee. Ook met mijn 7e plaats in het algemene klassement."