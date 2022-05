Revolutionair schakelsysteem maakt intrede in het peloton

Er is een nieuw revolutionair schakelsysteem zijn intrede aan het maken in het peloton. Onder meer Uno-X heeft er al gebruik van gemaakt.

Classified Cycling is een Belgisch-Nederlandse start-up. Zij hebben een nieuw soort schakelsysteem ontwikkeld: de Powershift. Dat zit verwerkt in de naaf van het achterwiel. Met dat systeem kunnen renners met volle kracht schakelen, wat met een klassieke derailleur niet mogelijk is. Dat zou een vermogenswinst van 1% opleveren. Uno-X maakte al gebruik van die technologie tijdens de Ronde van Hongarije.

Tom Boonen is ambassadeur-investeerder bij Classified Cycling. Aan Het NIeuwsblad liet hij weten dat hij meteen zag dat er potentieel in het project zit, omdat het een zwakke plek wegneemt. Hij hoopt dat het product over 10 jaar mainstream wordt. Niet om aan de lopende band te verkopen, maar om grote spelers zoals Shimano onder druk te zetten.