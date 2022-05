Lorena Wiebes is de snelste in de 1e rit van de RideLondon Classique en is ook de 1e leidster, Lotte Kopecky 4e

Lorena Wiebes heeft de 1e rit van de RideLondon Classique gewonnen. Ze was de snelste in de massasprint en is ook de 1e leidster. Lotte Kopecky werd 4e.

In de 1e rit van de RideLondon Classique was er een lussenparcours in en rond de oude Essex stad in Maldon. De rensters moesten in totaal 136 km rijden. Onderweg waren er ook 5 beklimmingen.

In de beginfase bleef het peloton lang gesloten. Het duurde heel lang voordat er iemand echt kon wegrijden. Op een kleine 38 km van de streep viel Anna Henderson van Jumbo-Visma aan. Ze liep snel 1'40" uit.

Henderson liet zien waarom ze tijdritspecialiste is. Het peloton had moeite om de achterstand te verkleinen. Toch haalden ze Henderson nog in. In de massasprint klopte Lorena Wiebes wereldkampioene Elisa Balsamo. Lotte Kopecky werd 4e. Ook is Wiebes de 1e leidster.