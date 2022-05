Patrick Lefevere ziet dat Remco Evenepoel mentaal sterker is geworden

Remco Evenepoel is mentaal sterker geworden. Dat laat Patrick Lefevere weten via zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad.

In de Ronde van Noorwegen heeft Remco Evenepoel al 2 ritten gewonnen. Na 4 dagen heeft hij ook de leiderstrui. Na de rit naar de Gaustatoppen was er al wat te doen om de waarden van Evenepoel. Het zou de beste prestatie van dit jaar zijn.

Patrick Lefevere wordt daar niet warm van. Dat liet hij weten via zijn column in Het Nieuwsblad. Ook dat Evenepoel met die cijfers beter zou doen dan Tadej Pogacar, vindt Lefevere niet zo belangrijk. Wat voor hem telt, is Pogacar kloppen in de koers.

Evenepoel krijgt wel lof van Lefevere over het mentale aspect. Lefevere vindt dat Evenepoel mentaal sterker is geworden. Evenepoel rijdt helemaal zen rond en hij is ook stabieler. Lefevere verwijst daarbij ook naar de Gaustatoppen, waar Jay Vine en Luke Plapp heel de tijd in zijn wiel bleef zitten. Evenepoel zou een jaar geleden zijn beginnen gesticuleren, maar donderdag reed hij ze gewoon uit het wiel.