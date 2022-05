Remco Evenepoel heeft al 2 ritzeges en voorlopig de leiderstrui in de Ronde van Noorwegen: "Ik trap mijn beste waardes ooit"

In de 1e rit was het al meteen raak voor Remco Evenepoel. Ook in de 3e rit won hij. Daardoor rijdt hij voorlopig met de leiderstrui rond. Vooral in de 3e rit maakte Evenepoel indruk. Mihai Simion berekende dat Evenepoel 27 minuten lang 6,5 watt per kilogram lichaamsgewicht trapte. Volgens Simion is zijn dat zijn hoogste waarden ooit en ook de hoogste waarden die dit seizoen al in het peloton zijn getrapt.

"Ik let vooral op de wattages dat ik aan het trappen ben", vertelde Evenepoel aan Wielerflits. "Ik kon de hele klim de kracht zetten die ik wou zetten. De waardes die ik hier trap zijn mijn beste ooit. Tijdens de 1e etappe reed ik mijn beste minuut en beste 5 minuten van het seizoen. Alles wat ik voel, is positief. Ik hoop dat ik die lijn kan doortrekken en nog sterker kan worden met het oog op de Ronde van Zwitserland.

