"Soms komen dromen uit": Stig Broeckx kondigt fantastisch nieuws aan en gaat vader worden van een dochter

Stig Broeckx komt met fantastisch nieuws. De ex-wielrenner gaat vader worden van een dochter. Het kindje is voor eind november uitgerekend.

Het is algemeen geweten dat Broeckx het al zwaar gehad heeft in zijn leven. In 2016 liep hij een hersentrauma op en geraakte hij in coma. Door zijn doorzettingsvermogen en de manier waarop hij met zijn lange revalidatie omging, is Broeckx voor velen een bron van inspiratie geworden.

Het is hem dan ook enorm gegund dat hij nu op privévlak het geluk kan vinden. Broeckx kondigt op Instagram aan dat zijn partner Marlies zwanger is van een dochter. "Zonder het te weten en zelfs zonder er al echt te zijn, is ze al die jaren mijn allergrootste motivatie geweest", schrijft Broeckx over zijn toekomstige kleine meid.

Een kinderwens gaat dus in vervulling. "Soms komen dromen echt uit!" Voor Broeckx zal 28 mei voor altijd de datum zijn waarop hij verkondigde dat hij vader ging worden. De geboorte van het kindje is dus voorzien voor november 2022.