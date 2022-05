Duidelijke analyse over nakende Girowinnaar: "Zal succesvoller worden dan Evans, want ..."

Jai Hindley heeft in de laatste bergrit van de Giro d'Italia de macht gegrepen. In de afsluitende tijdrit houdt hij normaal gezien vol, want de marge is ruim (bijna anderhalve minuut).

"Carapaz toonde zich de betere in de tijdritten ten opzichte van Hindley, maar de afstand is te kort om in Verona nog een ontwenteling te verwachten", aldus Renaat Schotte in zijn analyse bij Sporza. Evans "Hindley is de nieuwe Cadel Evans", verwijst hij naar de vorige winnaar van een grote ronde die uit Australië kwam (de Tour van 2011). "Op termijn zal hij misschien nog wel succesvoller worden. Hij is een betere klimmer dan Evans, die het vooral van zijn sterke tijdrit moest hebben. Het ziet er rooskleurig uit."