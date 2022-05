📷 🎥 Mathieu van der Poel krijgt toch zijn pizza Hawaï

Het was nogal wat de voorbije 3 weken. Mathieu van der Poel daagde de Italianen enkele keren culinair uit. Eerst deed hij ketchup op pasta en daarna at hij een pizza met ananas. Dat is 2 keer not done voor de Italianen.

De Giro-organisatie had van der Poel een pizza Hawaï beloofd als hij een 2e rit zou winnen. Die 2e zege kwam er nooit, maar door zijn aanvalslust hij er nu toch een. Van der Poel liet alvast weten dat hij de pizza heerlijk vond.

🍍 @mathieuvdpoel, you attacked so hard that, eventhough you didn’t get a second stage win, you won anyways and everyone who loves cycling won with you. We owe it to you (and let's hope for the best). #Giro @AlpecinFenix pic.twitter.com/pAXOwqExFp