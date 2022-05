Quick-Step Alpha Vinyl met Remco Evenepoel en winnaar van vorig jaar naar Gullegem Koerse

Het is dinsdag Gullegem Koerse, met heel wat schoon volk. Remco Evenepoel komt namens Quick-Step bijvoorbeeld aan de start.

Gullegem Koerse is een gekende kermesse die elk jaar wel de nodige belangstelling trekt. Met dit jaar weer een sterk deelnemersveld en daar zit de afvaardiging van Quick-Step Alpha Vinyl wel voor iets tussen. Niemand minder dan Remco Evenepoel gaat meerijden.

QUICK-STEP START MET 5 MAN

Een unieke kans dus voor wielerliefhebbers om Evenepoel nog eens in Vlaanderen in actie te zien. Ook de winnaar van vorig jaar, Stan Van Tricht, zal er opnieuw bij zijn. Quick-Step start met vijf renners in totaal. De drie resterende namen zijn Iljo Keisse, Stijn Steels en Ethan Vernon.

"Het zal opnieuw een snelle en nerveuze koers zijn", voorspelt ploegleider Rik Van Slycke. "We hebben renners die de koers kunnen controleren en ook renners die voor een goede uitslag kunnen gaan, zoals Remco Evenepoel en Ethan Vernon." Laatstgenoemde is de optie voor Quick-Step in geval van een sprint. Na 18 ronden van 9,5 kilometer zullen we de winnaar kennen in Gullegem.