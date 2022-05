Mathieu van der Poel hakt knoop voor Nederlands kampioenschap door

Mathieu van der Poel heeft er een leuke Giro d'Italia op zitten en kijkt wat de rest van het jaar hem nog kan brengen.

Vooral de Tour de France staat met stip in zijn agenda en dat heeft uiteraard zijn gevolgen voor de rest van het programma.

Het Nederlands Kampioenschap, dat op vrijdag 26 juni gepland staat, zal Van der Poel laten voor wat het is. Van der Poel won het NK nog in 2018 en 2020.

Op dat moment is de Nederlander nog op hoogtestage in Livigno. “Normaal gezien rijd ik het NK niet”, zei Van der Poel aan de NOS. “Na enkele dagen zonder fiets begin ik opnieuw in functie van de Tour.”