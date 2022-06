Henri Vandenabeele maakt deel uit van een DSM dat in de Dauphiné agressief gaat koersen

Agressief koersen, dat is het plan van DSM in de Dauphiné. Ook Henri Vandenabeele weet dus wat gedaan. De jonge Belg gaat mee naar de Franse rittenkoers.

Dat is nu al zeker. Team DSM heeft zijn huiswerk gemaakt voor de komende weken. Daaruit blijkt dat Henri Vandenabeele op 5 juni aan de start zal komen van de Dauphiné. Zijn ploegmaats daar zijn Marco Brenner, Romain Combaud, Mark Donovan, Leon Heinschke, Niklas Märkl en Kevin Vermaerke.

ELKE KANS GRIJPEN

"We gaan naar de koers met een jonge en gemotiveerde groep, met als doel het nastreven van resultaten. Dit betekent dat we doorheen de week agressief zullen rijden en zullen proberen om elke kans te grijpen die zich voordoet", legt trainer Pim Ligthart uit. "Er zijn ritten die kunnen eindigen in een sprint met een uitgedund peloton, dagen in het voordeel van de aanvallers, grote afspraken in de bergen en er is een individuele tijdrit."

Voor de 22-jarige Vandenabeele, bezig aan zijn eerste jaar als profrenner, zal het zijn vijfde rittenkoers van het seizoen worden. De West-Vlaming eindigde reeds in de top tien in de Ronde van Oman en de Ronde van Turkije.