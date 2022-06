🎥 Gravelrace komt met aanpassing parcours wegens overstromingen maar Sagan zal er geen last van ondervinden

Peter Sagan gaat zijn eerste stapjes zetten in het gravelracen. Een aanpassing van het parcours wegens overstromingen zal hem niet hinderen.

Op 4 juni zal Unbound Gravel, een grote gravelrace in het Amerikaanse Kansas, doorgaan. Peter Sagan was de voorbije tijd op hoogtestage in Utah en maakt van de gelegenheid gebruik om het gravelracen te leren kennen. Sagan zal de 100 mijl rijden.

Er zijn ook de 200 mijl-parcoursen en de XL-parcoursen. Renners die daar aan meedoen, bekijken beter nog eens het traject dat ze moeten afleggen. "Door hevige regen en overstromingen is er in bepaalde delen van de 200-parcoursen en de XL-parcoursen geen doorkomen aan", laat de organisatie weten. "We halen de zones waar het onveilig is uit het parcours."

Alle deelnemers hebben het nieuwe parcours in hun mailbox gekregen. Aangezien Peter Sagan de 100 mijl gaat rijden, zou er voor zijn wedstrijd niets moeten veranderen.