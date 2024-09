🎥 Mads Pedersen spreekt klare taal over zege tegen Mathieu van der Poel in Luxemburg

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd om ook de tweede rit in de Ronde van Luxemburg te winnen. De wereldkampioen verloor de sprint van Mads Pedersen.

In de eerste etappe was Mads Pedersen in geen velden te bespeuren, de Deen werd amper 77ste. Een dag later zat hij wel op de goede plaats. Hij werd door zijn ploeg goed in stelling gebracht in de sprint en maakte het af.

"Ik heb gewoon een goed team", zei Pedersen in zijn flashinterview op de vraag of hij geluk had om ploegmaats bij zich te hebben in de finale. "Dat is geen geluk, we hebben gewoon goede renners." Simmons en thuisrijder Kirsch zetten Pedersen perfect af in het slot.

In de sprint was Pedersen duidelijk de sterkste, voor Mathieu van der Poel. De wereldkampioen probeerde wel, maar had duidelijk geen versnelling meer om Pedersen voorbij te gaan in de laatste tweehonderd meter.

Kopman Skjelmose uitgevallen

Lidl-Trek moest wel een stevige domper slikken na de opgave van kopman Mattias Skjelmose. "We hebben nu in ieder geval al een etappezege, dus dat is al goed voor ons. Maar uiteraard willen we nog meer.

"Morgen ligt mij niet heel goed, maar het zou Quinn (Simmons, nvdr.) goed moeten liggen. Hij is ook in hele goede vorm, dus we zullen hem morgen naar iets moois proberen te brengen", stelt de Deen nog.