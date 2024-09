Evenepoel of Pogacar? Bernard Hinault ziet één grote topfavoriet voor het WK in Zürich

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn op het WK in Zürich de twee topfavorieten. Bernard Hinault ziet alvast één duidelijke favoriet voor de regenboogtrui.

Tadej Pogacar wil op het WK in Zürich de kroon op het werk zetten van zijn seizoen. De Sloveen mocht al 22 keer zegevieren dit jaar, met onder meer de Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik en zes ritten en de eindzege in de Giro en de Tour.

Na zijn bronzen medaille van vorig jaar, zijn eerste medaille op een WK, wil Pogacar meer in Zwitserland. Voor vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault is Pogacar dan ook de grote topfavoriet in Zürich.

Pogacar heeft WK als grote doel na de Tour

"Hij is dit seizoen in topvorm en bereidt zich ook heel goed voor op zijn doelstellingen. Na de Tour was hij niet op de Olympische Spelen, omdat hij maar één doel in gedachten had: wereldkampioen worden in Zürich", zegt hij bij Cyclism'Actu.

Het parcours in Zürich is 273,9 kilometer lang en telt 4300 hoogtemeters. "Omdat het parcours lastig is, kan hij zich uitleven en zal hij niet al te veel moeite hebben om wereldkampioen te worden", stelt Hinault.

"Maar er zijn ook een pak andere goede renners. Pogacar moet ervoor zorgen dat het niet stilvalt en de rest naar hem gaat kijken. In dat oogpunt heb ik één advies voor hem: gewoon aanvallen en niet nadenken."