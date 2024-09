Adrie van der Poel doet opvallende onthulling over zoon Mathieu: "Dat was de allereerste keer"

Met Mathieu van der Poel heeft Adrie van der Poel een van de beste wielrenners ter wereld als zoon. Hij is bijzonder trots op zijn zoon, maar hij laat dat wel amper blijken.

De afgelopen jaren groeide Mathieu van der Poel uit tot een van de beste renners ter wereld. In februari werd Van der Poel voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden. Op de weg won hij voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen en voor de tweede keer Parijs-Roubaix.

Adrie van der Poel is bijzonder trots op zijn zoon, maar laat dat amper blijken. Zo heeft hij Mathieu van der Poel nog maar één keer een knuffel gegeven. "Ik heb dat toevallig gedaan vorig jaar na het WK", zegt hij in de podcast Topsportouders.

Eerste knuffel na WK in Glasgow

"Dat was de allereerste keer. Ik ben niet zo'n knuffelaar. Ik ben súpertrots, maar ik laat het nooit blijken." Dat wijt Van der Poel aan zijn Spartaanse opvoeding uit zijn jeugd. Al schaamt hij zich daar niet voor.

"Ik ben supergelukkig en dan hoeft het niet alleen om winnen te gaan, maar ook als hij niet gevallen is of dat hem niets ernstigs is overkomen. Dat is voor mij al een overwinning", stelt vader Van der Poel nog.

Zal Van der Poel het anders aanpakken als hij in de toekomst kleinkinderen heeft? "Daar maak ik niet goed mee wat ik bij mijn eigen kinderen niet heb gedaan. Ik moet wel attenter zijn", stelt hij nog.