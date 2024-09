📷 Mathieu van der Poel antwoordt op commotie: "Niet obsessief mee bezig"

Mathieu van der Poel verdedigt op 29 september zijn regenboogtrui in Zürich. De wereldkampioen staat scherp, maar nuanceert dat ook.

In de Ronde van Luxemburg doet Mathieu van der Poel nog wat wedstrijdritme op voor het WK in Zürich. Daar wil de Nederlander zijn regenboogtrui zo goed mogelijk verdedigen en misschien wel verlengen.

Dat wordt niet makkelijk, want het parcours in Zwitserland is 273,9 kilometer lang en telt zo'n 4300 hoogtemeters. Daarmee is het parcours in Zürich qua hoogtemeters wat te vergelijken met dat van Luik-Bastenaken-Luik.

Van der Poel over zijn gewicht

Van der Poel staat wel opvallend scherp, toch in vergelijking met het voorjaar. Dat zorgde wel voor wat reactie op sociale media. Ook Thijs Zonneveld was het al opgevallen. Al nuanceert Van der Poel. "Ik denk niet dat ik kilo’s lichter sta voor het WK", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Volgens Van der Poel schommelt hij bijna het hele seizoen rond hetzelfde gewicht. Hij denkt zelf dat het zo'n twee kilo scheelt, maar niet meer. Veel staat de wereldkampioen dan ook niet op de weegschaal.

"Ik let in sommige periodes wel iets meer op m’n eten, maar het is niet dat ik daar obsessief mee bezig ben", stelt Van der Poel nog. Op foto's is wel duidelijk dat Van der Poel scherper staat.