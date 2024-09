Een teken aan de wand? Lotto Dstny pakt uit met verrassende transfer

In 2025 zal Lotto Dstny een metamorfose ondergaan. Sponsor Dstny vertrekt bij de ploeg, net als veel sterkhouders. Campenaerts trekt naar Visma-Lease a Bike, Vermeersch naar UAE Team Emirates en Eenkhoorn naar Soudal Quick-Step.

Qua inkomende transfer rekent Lotto Dstny vooral op jong geweld. Steffen De Schuyteneer (19), Joshua Giddings (21), Robin Orins (22) en Lorenz Van de Wynkele (23) stappen allemaal over van de opleidingsploeg.

De Belgische ploeg heeft nog wel wat plekjes op te vullen en een daarvan gaat naar de onbekende Fransman Baptiste Veistroffer (24). Hij komt over van de opleidingsploeg van Decathlon-AG2R en heeft voor twee jaar getekend.

Veistroffer won dit jaar een etappe in de Ronde van Bretagne (2.2). "Ik kon het peloton gedurende 30 km afhouden. Als Bretoen een rit winnen in eigen streek is heel speciaal. Ik moet nog ontdekken wat voor type renner ik ben, voor grote rondes of klassiekers, dat weet ik echt nog niet."

Veistroffer is op papier een goedkope renner, waarmee de ploeg weinig risico neemt. De ploeg legde eerder al De Lie, Van Gils en Van Eetvelt vast tot eind 2026 en met het vertrek van Dstny lijkt de ploeg nu krap bij kas te zitten.

✍🏼 New Contract ✍🏼



Baptiste Veistroffer turns pro with Lotto Dstny. “I’m super happy to have this opportunity. I think the values of the team match perfectly with myself, being offensive.”



🔗 Read more: https://t.co/4MQZegIxWh pic.twitter.com/It7Gi5ZUuW