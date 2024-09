🎥 Twee op twee? Remco Evenepoel weet waar hij aan toe is op het WK tijdrijden in Zürich

Zondag staat het WK tijdrijden bij de profs op het programma. Topfavoriet Remco Evenepoel ging het parcours al eens gaan verkennen.

Na de Tour of Britain vertrok Remco Evenepoel opnieuw naar Spanje om de laatste hand te leggen aan zijn voorbereiding op het WK in Zürich. Ondertussen is de dubbele olympische kampioen ook aangekomen in Zwitserland.

Samen met Victor Campenaerts en belofte Alec Segaert ging Evenepoel het WK-parcours van de tijdrit vrijdagnamiddag al eens verkennen. Niet de volledige tijdrit van 46,1 kilometer, wel het heuvelachtige middenstuk.

WK-parcours op maat van Evenepoel?

In dat middenstuk ligt de Uetikon am See (2,4 km aan 4,9% gemiddeld), daarna volgen nog enkele kleine stukje van zo'n 200 of 400 meter bergop aan gemiddeld 7,5%. Daarna is het nog zo'n 10 kilometer vlak richting Zürich.

In totaal liggen er zo'n 413 hoogtemeters op het tijdritparcours, toen Evenepoel vorig jaar in Glasgow de regenboog pakte waren dat er 280. Het parcours in Zwitserland moet de lichte Evenepoel nog beter liggen.

Ook Lotte Kopecky komt zondag in actie op het WK tijdrijden. Zij krijgt in totaal 29,9 kilometer voorgeschoteld met onderweg 327 hoogtemeters. Na haar Europese titel wil Kopecky ook op het WK een medaille.