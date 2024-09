Wout van Aert incasseerde stevige dompers bij thuiskomst: "Triestigste week van mijn leven"

Wout van Aert verscheen woensdag voor de eerste keer in het openbaar na zijn zware valpartij in de Vuelta. Dat deed hij nog altijd op krukken, want bij zijn thuiskomst in België kreeg Van Aert nog enkele opdoffers.

Na zijn valpartij in de Vuelta werd het snel duidelijk dat Wout van Aert niet meer verder kon rijden. Hij moest opgeven met de groene trui en de bolletjestrui om zijn schouders. Dat was mentaal een zware klap.

Daarna kwamen nog enkele zware klappen. Eerst had Van Aert goed nieuws gekregen in Spanje. Hij had geen breuken opgelopen en de diepe wond aan zijn knie moest gewoon gereinigd en gehecht worden.

Enkele tegenslagen voor Van Aert in België

Maar Van Aert moest een agressieve antibioticakuur ondergaan om te vermijden dat er vuil achterbleef in de wonde. Als de knie opnieuw opengemaakt moest worden, was er pas echt een probleem geweest.

"Omdat we voorzichtig wilden zijn, moest ik een paar dagen langer in Spanje blijven. Dat zorgde al voor de eerste frustratie", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad. In België werd nog een kneuzing aan zijn gewricht ontdekt.

"Tien dagen kon ik niks doen, alleen in de zetel liggen. Ik kon me niet bewegen en had veel hulp nodig. Ook weer frustrerend. En dan kreeg ik ook nog buikgriep. Vorige week was waarschijnlijk de triestigste van mijn leven", stelt Van Aert.