🎥 Vraagtekens bij tijdrit in de Vuelta: werd Van Aert overwinning afgepakt door fout van organisatie?

Zaterdag ging de Vuelta van start met een individuele tijdrit. Wout van Aert eindigde op de derde plaats.

Het was een secondenspel, de openingstijdrit in de Vuelta. Brandon McNulty werd de onverwachte winnaar. Hij deed 2 seconden beter dan Mathias Vacek en had 3 seconden voorsprong op Wout van Aert.

Op sociale media duiken echter beelden op die laten zien dat er een en ander niet correct verloopt met de tijdsaanduiding. Die zijn soms in het voordeel, maar ook in het nadeel van onze landgenoot Wout van Aert.

Op beelden van de start van Wout van Aert die veel verspreid worden op sociale media is op het grote scherm achter hem te zien dat onze landgenoot eigenlijk een seconde te vroeg vertrokken is.

Toen onderweg zijn tijd getoond werd, had Van Aert een seconde voorsprong en was hij virtueel winnaar, waardoor hij die zege eigenlijk via een valse start van één seconde zou pakken.

Overwinning toch afgepakt?

Maar zover kwam het niet. Op het einde had Van Aert drie seconden achterstand op de ritwinnaar. Op basis van andere beelden van de start stellen anderen dan weer dat Van Aert extra seconden aangerekend werd.

Zo is te zien dat Van Aert meteen na zijn vertrek plots al vijf seconden weg zou moeten zijn. Sommige wielerfanaten vragen zich dan ook af of dat wel klopte, dat het bijlange geen vijf seconden was en dat Van Aert de overwinning op die manier afgepakt werd.

Het lijkt weinig aannemelijk dat er nog een herziening komt van de tijden en we gaan er vanuit dat de beelden niet helemaal de correcte tijd aanduiden, maar dat de tijdsopnames in de Vuelta wel degelijk helemaal correct zijn.

Good job Van Aert didn’t win by fractions of a second, given he seemingly jumped the start (though everyone seems to to be fair) #LaVuelta24 pic.twitter.com/6Pu07Rp9GR — Simon Crisp (@simon_crisp) August 17, 2024

@lanternerouge @wielerman niet alleen vertrekt Van Aert te vroeg, maar de tijdsopname start ook 3 seconden te vroeg! Kijk terug naar 3 seconden na zijn start. De klok geeft al 5 seconden aan. Overwinning gestolen? #LaVuelta24 https://t.co/vK8LIWdPod — Peter Vanham (@petervanham) August 17, 2024