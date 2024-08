Van der Poel een loer gedraaid door Van Aert en Evenepoel: "Dat is gebleken"

Mathieu van der Poel had zijn zinnen gezet op de Olympische Spelen in Parijs, maar moest tevreden zijn met een twaalfde plaats. Hij had er zelf ook meer van verwacht.

Op het WK in Glasgow was Mathieu van der Poel een jaar geleden de sterkste. De Nederlander schudde Wout van Aert, Mads Pedersen en Tadej Pogacar van zich af op 22 kilometer van de streep en won solo.

Een jaar later wilde Van der Poel nog eens hetzelfde doen op de Olympische Spelen in Parijs. Van der Poel probeerde wel op Montmartre, maar kreeg Wout van Aert met zich mee. Een paar kilometer later reed Remco Evenepoel weg.

Van der Poel moest tevreden zijn met de twaalfde plaats in de olympische wegrit. "Ik had er iets meer van verwacht. Dat klopt. Ik had de benen die ik moest hebben. Ik wist dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Dat is gebleken", zegt Van der Poel bij BN DeStem.

Belgen te sterk voor Van der Poel

Op het WK in Glasgow was Remco Evenepoel niet op de afspraak, op de Spelen duidelijk wel. Dat heeft Van der Poel ook deels genekt. "Dat is het voordeel van twee favorieten die je allebei kunt uitspelen."

"Toen we met het eerste groepje wegreden, dacht ik dat het gebeurd was. Helaas bleek dat niet zo te zijn en pakte Remco vervolgens goed het moment", besluit Van der Poel nog.