Sanne Cant kan het niet laten en komt nog eens (met succes) uit haar pensioen

Tien dagen geleden reed Sanne Cant haar laatste wegkoers, maar ze weet van geen ophouden. In de Schaal Sels Ladies, een criterium in Merksem, soleerde ze naar de zege.

Na de Grote Prijs Yvonne Reynders zou Sanne Cant een punt zetten achter haar wegcarrière en zich voorbereiden voor een laatste seizoen in het veld. Ze zou het iets rustiger aan doen, maar daar lijkt nog niets van aan te zijn.

Donderdag werd de Belgische vicekampioene op de weg, bij gebrek aan rensters bij Fenix-Deceuninck, alweer opgetrommeld voor de GP Lucien Van Impe. Zondag kwam ze aan de start in de Schaal Sels Ladies.

Laatste wegkoers van Cant?

In het criterium van zo'n 66 kilometer domineerde Fenix-Deceuninck en op drie ronden van het einde reed Cant samen met Marthe Truyen en Marion Norbert Riberolle weg. Zij mochten uitmaken wie er zou winnen.

Tot een sprint kwam het wel niet, want Cant reed nog weg van Truyen en Norbert Riberolle en won solo in Merksem. Was dit dan toch de laatste wegkoers voor Sanne Cant in haar carrière?

Over enkele weken begint de 33-jarige Cant aan haar laatste seizoen in het veld. De 15-voudige Belgische kampioene zal het BK in haar laatste seizoen al zeker aan zich voorbij laten gaan.