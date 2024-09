Bernard Hinault fronst de wenkbrauwen bij Jonas Vingegaard: "Ik vraag me dat echt af"

Jonas Vingegaard zal er eind deze maand opnieuw niet bij zijn op het WK wielrennen. De Deen kwam zelfs nog nooit aan de start van het wereldkampioenschap.

Midden augustus zette Jonas Vingegaard al een punt achter zijn seizoen na eindwinst in de Ronde van Polen. De Deen had sinds zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland geen rust meer gehad en zijn vrouw was zwanger van hun tweede kindje.

Vingegaard slaat zo opnieuw het wereldkampioenschap wielrennen over. De Deense tweevoudige Tourwinnaar stond als profrenner nog nooit aan de start van het WK, in 2018 reed hij als belofte zijn enige WK.

Hinault stelt zich vragen bij Vingegaard

"Er zijn in het verleden vaak renners geweest die na de Tour een punt achter het seizoen zetten, en van de rest van het leven genoten", zegt vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault bij Cyclism'Actu.

"Vingegaard wekt de indruk minder van koersen te houden dan een Pogacar of een Evenepoel", stelt Hinault nog. "Coureurs houden toch van wedstrijden? Ik vraag me af of hij er wel écht heel erg van houdt."

Vingegaard focuste zich de voorbije jaren vooral op rittenkoersen. In 2023 reed hij geen enkele eendagskoers, in 2024 was de Clasica San Sebastian zijn enige eendagskoers. En daar haalde Vingegaard de aankomst niet.