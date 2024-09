Adrie van der Poel lovend over zijn zoon Mathieu: "Zag dat al heel vroeg bij hem"

Mathieu van der Poel groeie de afgelopen jaren uit tot een van de beste renners ter wereld. Zijn vader Adrie zag al vroeg dat zijn zoon talent had.

Met een vader als veldrijder en wegwielrenner en een grootvader die gekoerst had, werd Mathieu van der Poel het wielrennen met de paplepel meegegeven. Hij had dan ook al snel zelf zijn zinnen gezet op een carrière op de fiets.

"Toen we hem vroegen wat hij later wilde worden, zei hij meteen: "Wielrenner'", zegt zijn vader Adrie van der Poel in de podcast Topsportouders. "Ik had op zijn zevende al gezien dat hij iets had dat anderen niet hadden."

Van der Poel had aanleg voor koersen

"Om te beginnen met het karakter. Werd hij geklopt op een eerlijke manier was hij sportief, maar als er iets was voorgevallen kon hij het niet hebben. Maar ook zijn manier van rijden, schakelen, ik hoefde nooit iets uit te leggen."

Toch pakte Adrie van der Poel het voorzichtig aan. Zo liet hij zijn zoon enkel op woensdagnamiddag trainen, want Mathieu reed al elke dag met de fiets naar school. "Ik probeerde hem niet te professioneel bezig te laten zijn."

"Mathieu is pas op zijn 24ste met een trainer gaan werken. Daarvoor deden we veel op gevoel." Ondertussen was Van der Poel wel al wereldkampioen geworden bij de junioren op de weg en wereldkampioen veldrijden bij de profs.