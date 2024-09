Mathieu van der Poel voelt de bui nu al hangen: "Het wordt onmogelijk"

Mathieu van der Poel heeft in de Ronde van Luxemburg naast een tweede zege op rij gegrepen. In de sprint was Mads Pedersen net iets sterker.

Geen tweede zege op rij voor Mathieu van der Poel, maar toch was de wereldkampioen tevreden na de tweede etappe van de Ronde van Luxemburg. "Het ging vandaag vrij goed", zei Van der Poel in zijn flashinterview.

"De laatste vijf kilometer waren erg hectisch. Het ging supersnel. Daarom was het een behoorlijk moeilijke sprint. Maar ik ben blij met de tweede plaats." Van der Poel verstevigde ook zijn leidersplaats, met nu een bonus van 10 seconden op Laporte.

Van der Poel over koninginnenrit in Luxemburg

Woensdag staat er wel een lastige etappe op het programma. In de laatste dertig kilometer moeten de renners drie keer over de Montée de Haemerich (1.1 km aan 7.4%) en twee keer over de Montée de Seitert (0.8 km aan 9.9%).

Door het niet starten van Janssens en Kragh Andersen en de opgave van Verstrynge in de eerste rit heeft Van der Poel met Michels en Dillier slechts twee ploegmaats in steun. "Voor ons wordt het bijna onmogelijk om te controleren."

"We gaan zien wat er gebeurt. Vrijdag is misschien wel de zwaarste etappe. Het zal een goede dag zijn om de benen te testen. Deze week is perfect om me voor te bereiden op Zürich", zei Van der Poel nog.