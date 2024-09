"Hetzelfde gebeurde met Evenepoel": concurrent Filippo Ganna stevig op de sukkel voor WK tijdrijden

De voorbije vijf jaar was Filippo Ganna bijna elk jaar goed voor een medaille op het WK tijdrijden. Nu staat er echter veel vraagtekens achter de naam van de Italiaan.

Op het WK tijdrijden in 2019 werd Filippo Ganna derde, in 2020 en 2021 pakte hij het goud. In 2022 werd hij pas zevende, maar vorig jaar pakte hij zilver. Dat was ook de medaille die Ganna pakte op de Olympische Spelen.

De Italiaan moest in Parijs, net als op het WK in Glasgow, het goud aan Evenepoel laten. Na de Spelen liep het mis voor Ganna. In de Ronde van Duitsland reed hij anoniem rond, in de Renewi Tour gaf hij op na de eerste etappe.

Vermoeidheid bij Ganna na de Spelen

Volgens zijn ploeg INEOS Grenadiers gaf "vermoeidheid" als reden en Ganna gaf ook forfait voor het EK tijdrijden. Wat is er aan de hand met de Italiaan? Ciro Scognamiglio, wielerjournalist bij La Gazzetta dello Sport, weet meer.

"De Olympische Spelen waren dit seizoen zijn hoofddoel. Het kan gebeuren dat je na zo'n piek en doel vermoeid bent", zegt hij bij Sporza. "Hetzelfde overkwam Remco Evenepoel." Ook hij werd na de Spelen ziek.

Scognamiglio ziet Evenepoel als favoriet voor het WK tijdrijden van zondag. Van Ganna verwacht hij dat hij zich kan mengen in de strijd om de medailles, al vindt hij het moeilijk voorspellen. "Misschien krijgen we wel enkele verrassingen te zien in de tijdrit."