Christoph Roodhooft verdedigt Alpecin-Deceuninck: "Het is hier geen FC De Kampioenen"

Alpecin-Deceuninck zag bij de start van de Ronde van Luxemburg al meteen drie renners uitvallen. Ploegleider Christoph Roodhooft stelde echter gerust.

Mathieu van der Poel zou vijf ploegmaats in steun krijgen in de Ronde van Luxemburg, maar Jimmy Janssens en Søren Kragh Andersen gingen in de eerste etappe al niet van start. Emiel Verstrynge gaf dan weer op.

Alpecin-Deceuninck moet de Ronde van Zwitserland zo verder zetten met slechts drie renners: Mathieu van der Poel, Silvan Dillier en Jente Michels. Dat is volgens Van der Poel te weinig voor de lastige etappe van vrijdag.

Roodhooft over opgaves in Luxemburg

Ploegleider Christoph Roodhooft verdedigde echter de beslissing om Janssens en Kragh Andersen niet te laten starten en Verstrynge er al snel de brui aan te laten geven. "Emiel voelde zich slap tijdens de koers, die hebben we laten stoppen", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Janssens kwam met met een hoest aan in Luxemburg en ook de vrouw en het kind van Kragh Andersen hadden dezelfde symptomen. Volgens Roodhooft is het allemaal een heel ongelukkig toeval geweest.

"Daarnaast had de broer van Verstrynge ook last van buikloop. Het lijkt dus gewoon pure pech. Of we de andere renners nu extra testen en onderzoeken? We zouden dom zijn als we dat niet zouden doen. Het is hier geen FC De Kampioenen, hè."