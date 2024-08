🎥 Prachtig! Wout van Aert pakt uit met een emotionele speech na ritzege in de Vuelta

De ploeg van Wout van Aert werkte een hele dag voor hem om het tot een sprint te laten komen. Hij maakte het af en deelde 's avonds zelf de champagne uit na zijn speech.

Door het uitvallen van Dylan van Baarle moesten de ploegmaats van Wout van Aert nog wat meer op zich nemen om hem perfect af te zetten voor de sprint. Alles lukte en Van Aert mocht voor het eerst in bijna zes maanden nog eens juichen.

De vreugdetaferelen na de finish maakten duidelijk dat het een opluchting was. Het woord 'eindelijk' viel een paar keer, Van Aert snakte dus echt wel naar een zege. 's Avonds ging het vieren door met een glaasje champagne.

Van Aert dankbaar voor zege in Vuelta

"Dit is een speciale dag voor mij", opende Van Aert zijn speech voor zijn ploegmaats en de staff. "Een speciale dag voor ons allemaal. We hebben al vroeg in de Vuelta een etappe gewonnen, dus dit is een goede start."

"Voor ons team was dit een jaar vol tegenslagen. Maar zelfs als ik niet meer in mezelf geloofde, stond er altijd een team achter me dat me steunde en in me geloofde. Dit is meer dan ooit een succes van jullie allemaal."

"Iedereen heeft vandaag 100 procent geweldig werk verricht. Laten we dit vieren en het niet als vanzelfsprekend beschouwen." Daarna mocht Van Aert de champagne uitdelen als een echte ober.