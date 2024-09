Klinkt als muziek in de oren van Evenepoel? Roglic komt met opvallende uitspraak over rol op het WK

Remco Evenepoel zal op het WK niet met één, maar met twee Sloveense toppers rekening moeten houden. De vraag is maar Roglic en Pogacar wel zullen samenwerken.

Op het WK tijdrijden komende zondag wordt Primoz Roglic de Sloveen van dienst, Tadej Pogacar spaart zich voor de wegrit. Daar zullen Roglic en Pogacar dan weer wel samen aan de start komen op 29 september.

Voor Roglic, die onlangs nog voor de vierde keer de Vuelta op zijn naam schreef, wordt het zijn eerste WK sinds 2021. In Leuven werd hij 48ste, een jaar eerder in Imola eindigde hij zesde. Dat is tot nu toe zijn beste resultaat op een WK.

Welke rol krijgt Roglic op WK in Zürich?

Slovenië komt dus zowel met Roglic als Pogacar aan de start van de WK-wegrit. Pogacar, die al enkele keren duidelijk heeft uitgesproken dat de regenboogtrui een doel is, lijkt de absolute kopman te worden.

Welke rol Roglic zal spelen, is nog niet duidelijk. Of hij een luxehelper wordt voor Pogacar of achter de hand wordt gehouden, daar bleef Roglic mysterieus over. "Ik kan geen voorspellingen doen", zegt Roglic bij het Sloveense Delo.

"De parcoursen, zowel de tijdrit als de wegwedstrijd, liggen me wel", zei Roglic nog. Wil hij zijn eigen kansen gaan? Een mogelijke rivaliteit tussen Roglic en Pogacar zal Evenepoel als muziek in de oren klinken om daarvan te profiteren.