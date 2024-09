Trainer weerlegt opvallende uitspraak van Remco Evenepoel: "Weinig van gemerkt"

Na het behalen van de olympische titel in het tijdrijden leek Remco Evenepoel wat afscheid te nemen van de discipline. Zijn coach Koen Pelgrim nuanceert dat echter.

Met het goud op de Olympische Spelen in Parijs in het tijdrijden heeft Remco Evenepoel zowat alles gewonnen wat er te winnen valt in die discipline. De titel op het BK, EK, WK en de Spelen, maar ook winst in de drie grote rondes.

Op zijn 24ste zijn er behalve een tweede keer het voorgaande winnen, geen doelen meer voor Evenepoel in het tijdrijden. Het tijdrijden zou volgens Evenepoel dan ook minder prioritair worden, zeker met het rondewerk in het achterhoofd.

Tijdrijden blijft belangrijk voor Evenepoel

"Het WK tijdrijden blijft sowieso belangrijk. Zo'n trui, daar leeft elke renner voor", stelt zijn coach Koen Pelgrim echter bij Sporza. Dat Evenepoel een punt zou gezet hebben achter zijn carrière als tijdrijder spreekt Pelgrim dan ook tegen.

"Nou, daar heb ik de afgelopen weken weinig van gemerkt", lacht hij. De tijdrit op het WK is voor Evenepoel ook een goede voorbereiding op het WK op de weg. Maar wat de grote rondes betreft kan er een andere focus komen.

"Hoeveel tijd investeer je als je in 30 kilometer misschien maar een halve minuut kunt winnen terwijl er wel 7 bergritten zijn?", stelt Pelgrim. Al zal dat allemaal afhangen van het parcours van de grote rondes.